Homem esfaqueia mulher no peito e vai pedir ajuda à esquadra da PSP em Vila do Conde

Um homem, de 40 anos, esfaqueou a mulher na zona do peito e foi depois pedir ajuda à PSP de Vila do Conde. Entrou na esquadra ao início da noite de terça-feira e disse que tinha atacado a mulher. Pediu depois ajuda médica para a vítima, de 39 anos.Os agentes acionaram uma equipa médica para a moradia do casal, tendo a mulher sido depois transportada para o hospital.O eletricista foi detido por volta das 23h20 e a faca usada no crime apreendida pelas autoridades.