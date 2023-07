Mais 2405 ‘testes do pezinho’ em Portugal

No primeiro semestre do ano houve mais 2405 ‘testes do pezinho’ do que no mesmo período de 2022. Segundo o Instituto Ricardo Jorge, foram estudados 41 802 recém-nascidos nos primeiros 6 meses, no âmbito do Programa Nacional de Rastreio Neonatal.Lisboa, com 12 613 testes, e Porto, com 7550, são os distritos com mais bebés estudados – representam quase metade do total no País. Portalegre (253), Bragança (305) e Guarda (308) foram os distritos com menos recém-nascidos.

O ‘teste do pezinho’ não é obrigatório e rastreia algumas doenças graves.