Reforço Fran Navarro já marca pelo FC Porto

Fran Navarro, até ao momento o único reforço do FC Porto para a nova época, já na quarta-feira teve ensejo de mostrar serviço.O avançado espanhol que chegou do Gil Vicente foi o autor de um dos golos da vitória dos azuis-e-brancos por 4-0 sobre a Académica, em jogo-treino realizado à porta fechada no Centro de Treinos do Olival. Wendel Silva, Gonçalo Borges e Namaso foram os autores dos restantes golos.