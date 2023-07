Gyökeres reforça Sporting

Contrato é até 2028 e a cláusula de rescisão é de 100 milhões de euros.

O avançado sueco Gyökeres é o novo reforço do Sporting. O contrato é até 2028 e a claúsula de rescisão é de 100 milhões de euros.O avançado, recorde-se, é a contratação mais cara do história do Sporting. À chegada a Lisboa, revelou-se "muito feliz" por ter assinado com o Sporting e não hesitou em prometer golos.O sueco vai integrar o estágio no Algarve que vai arrancar em Lagos, no próximo sábado.