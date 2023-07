Despiste seguido de capotamento faz um ferido grave em Vila Nova de Gaia

Vítima foi levada para o Hospital de Gaia.

Um homem sofreu ferimentos graves, esta tarde de quinta-feira, na sequência de um despiste, seguido de capotamento, do carro em que seguia, em Grijó, Vila Nova de Gaia.O alerta foi dado por volta das 15h00, para os bombeiros de Lourosa, para um acidente rodoviário na A1, sentido sul/norte, ao quilómetro 287. A equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Gaia também foi mobilizada para o local.A vítima foi levada pelos bombeiros de Lourosa, acompanhada pela VMER, para o hospital de Gaia. O destacamento de trânsito da GNR foi mobilizado e investiga as causas do acidente.