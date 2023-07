Cláudia Jacques revela o nome do amigo que a 'traiu'

Em causa estão rumores de que a Relações Públicas e o marido tinham sido penhorados devido a problemas financeiros.

Cláudia Jacques e o marido, Belmiro Costa, estiveram recentemente no meio de uma polémica após rumores de que teriam sido penhorados devido a problemas financeiros. A Relações Públicas recorreu às redes sociais para expor o nome do amigo que criou os rumores."A todos os meus amigos/amigas e conhecidos tenho um esclarecimento a fazer. Finalmente já soube quem nos provocou esta maldade toda junto da imprensa. Foi o Ruy Silva que muitos de vocês conhecem", disse Cláudia Jacques no Instagram.A Relações Públicas agradeceu, ainda, pelo apoio recebido e deixou claro que não vai responder a "qualquer comentário sobre o assunto".