CMTV reforça informação desportiva

A partir desta sexta-feira, o programa ‘Mercado’ começa mais cedo, a partir das 16h20.

A CMTV vai, a partir desta sexta-feira, reforçar a informação desportiva. O programa ‘Mercado’ começa mais cedo (16h20), acompanhando "o grande interesse dos espectadores em relação à preparação dos grandes clubes portugueses para a nova temporada", conforme explicou Paulo Oliveira Lima, Diretor-Executivo da"Desta forma, a oferta informativa dasai reforçada, permitindo uma maior intensidade nas tardes de segunda a sexta-feira e beneficiando também o ‘Rua Segura’ e o ‘Direto CM’, dois eixos fundamentais das tardes", justificou o responsável da estação.A mudança na grelha daanda assim a par e passo com as tendências observadas nos seus principais concorrentes. Surge ainda em tempo de férias, altura do ano em que a maioria dos portugueses tem mais tempo para acompanhar a atualidade desportiva."Esta decisão responde à crescente procura dos nossos espectadores e acompanha as movimentações dos nossos concorrentes. A SIC Notícias apresenta-se forte nesta matéria e verificamos uma inversão de estratégia na CNN Portugal, uma estação que outrora se dedicava aos temas internacionais mas que agora está rendida ao futebol tendo, inclusive, jornais desportivos nos principais horários da estação, ao almoço (13h00) e horário nobre (20h00), algo que não se verifica em mais nenhum canal e que nem a Sport TV ousou fazer", acrescentou Paulo Oliveira Lima, frisando que a "decisão reforça o compromisso que os portugueses já conhecem: prestar sempre o melhor serviço ao espectador".