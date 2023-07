Papa em Lisboa esgota hotéis

Preços podem chegar aos 225 euros por noite. Aponta-se para uma estada entre três e cinco noites.

A poucos dias do início da Jornada Mundial da Juventude, os hoteleiros da Área Metropolitana de Lisboa (composta por 18 municípios) estimam que a taxa de ocupação durante o evento possa chegar aos 89%. Na cidade de Lisboa, onde decorrem as principais iniciativas, prevê-se que as taxas de ocupação alcancem os 91%.