Pedreiro deita fogo a terrenos por vingança em Montemor-o-Velho

Terá sido por vingança, relacionada com heranças de terrenos, que um pedreiro, de 48 anos, natural de Cantanhede, ateou dois incêndios florestais em Montemor-o-Velho.O suspeito, agora detido pela PJ do Centro, usava, segundo fonte policial, "chama direta para atear o fogo nas propriedades que considera ser herdeiro. Para despistar atuava à hora de almoço, em dias da semana, e quando estava a trabalhar.De acordo com a PJ, já foi condenado por ter vendido pinheiros de um dos terrenos.