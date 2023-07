Joaquim Pinto Moreira acusado de corrupção na Operação Vórtex

Deputado do PSD tem de pagar 200 mil euros de caução.

Joaquim Pinto Moreira, deputado do PSD, foi acusado pelo DIAP do Porto de dois crimes de corrupção passiva, um de tráfico de influência e outro de violação das regras urbanísticas, avança a SIC Notícias.



Entende o Ministério Público que "face à gravidade dos factos praticados no período em que foi presidente da Câmara Municipal de Espinho e, posteriormente, a influência que utilizou já na qualidade de deputado da Assembleia da República (...) resulta um concreto perigo de continuação da atividade criminosa, bem como de perigo de perturbação do decurso da instrução".



Pinto Moreira terá de pagar uma caução de 200 mil euros e ficou proibido de contactar com os restantes arguidos da Operação Vórtex.



Também Miguel Reis, ex-presidente da Câmara de Espinho, foi acusado de quatro crimes de corrupção passiva e cinco de prevaricação no âmbito da mesma operação.



Os empresários João Rodrigues, Francisco Pessegueiro e Paulo Malafaia foram acusados (em co-autoria) de oito crimes de corrupção ativa, um de tráfico de influência, cinco de prevaricação e dois de violação das regras urbanísticas.

Foram ainda acusados mais três arguidos e cinco empresas de diversos crimes económico-financeiros.

Na operação Vórtex estão em causa vários processos urbanísticos aprovados pela Câmara de Espinho que transitaram entre do mandato de Joaquim Pinto Moreira para Miguel Reis.

O social-democrata pediu a suspensão do mandato no final de março, após ser constituído arguido, mas dois meses depois anunciou que iria retomar o lugar no parlamento sem avisar a direção do PSD, que acabou por lhe retirar a confiança política.