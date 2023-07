Jovem fica preso num restaurante em Albufeira depois de adormecer na casa de banho do estabelecimento

Homem esteve trancado no interior do Restaurante Ramos durante aproximadamente três horas.

Um jovem ficou preso no Restaurante Ramos, em Albufeira, depois de ter adormecido na casa de banho do estabelecimento.Ao que oconseguiu apurar junto de um dos funcionários, o indivíduo esteve trancado no interior do restaurante durante aproximadamente três horas."Ele deixou-se adormecer por volta das 4h30 da manhã na casa de banho e quando acordou por volta das 7h00, o alarme disparou. Chegamos cerca de 30 minutos depois", contou.O episódio aconteceu na passada sexta-feira, dia 7 de julho, e foi partilhado num vídeo no TikTok.