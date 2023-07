Jovem de 16 anos esfaqueia o pai e o irmão na Amadora. Suspeito está em fuga

Homem, de 43 anos, foi esfaqueado "na cabeça, em ambos os braços, no peito e nas costas".

Um jovem de 16 anos deu sete facadas no pai, de 43, pouco depois das 23h00 de quinta-feira no centro do bairro da Cova da Moura, na Amadora.

A agressão ocorreu pelas 23h08, na via pública, na rua de Cabo Verde.

Fonte policial disse ao CM que as causas do ataque são ainda desconhecidas. "A vítima foi esfaqueada na cabeça, em ambos os braços, no peito e nas costas", explicou a mesma fonte.

O agressor golpeou ainda o irmão, de 14, com a mesma arma, e fugiu em seguida.

Para o local foi mobilizada a PSP, que criou um perímetro de segurança em redor dos feridos.

Os bombeiros da Amadora foram depois empenhados, com 2 ambulâncias e seis bombeiros.

"Houve apoio da Viatura Médica do Hospital Amadora-Sintra. O médico da mesma considerou que o homem de 43 anos era um ferido grave, e foi com acompanhamento para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa", disse ao CM o comandante Mário Conde, dos bombeiros da Amadora.

O jovem agredido, de 14 anos, foi esfaqueado num braço. Fonte da PSP disse ao CM que foi transportado para o Hospital Beatriz Ângelo, em Loures.

O autor dos dois ataques à facada abandonou o bairro da Cova da Moura. O CM sabe que existe um alerta policial, que indica que o mesmo se pode ter refugiado na zona da Amora, concelho do Seixal.

A Polícia Judiciária deve ser chamada a investigar ambas as situações, encaradas como tentativas de homicídio.