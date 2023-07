Detido homem em flagrante delito por violência doméstica em Pombal

Arguido está proibido de contactar e de se aproximar da vítima.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) anunciou esta sexta-feira a detenção, em flagrante delito, de um homem de 53 anos suspeito do crime de violência doméstica sobre a ex-companheira, em Pombal.

Segundo um comunicado do Comando Distrital de Leiria da PSP, o homem foi detido na quarta-feira.

"No momento em que o suspeito proferia ameaças e injúrias à vítima, de 47 anos de idade, ao mesmo tempo que se dirigia na sua direção para a agredir, a pronta intervenção policial e de uma testemunha civil que estava no local, impediram o suspeito de praticar a agressão, tendo sido imediatamente dada voz de detenção e algemado", referiu o mesmo comunicado.

Presente a primeiro interrogatório judicial, ao arguido foram aplicadas as medidas de coação de proibição de contactos e de se aproximar da vítima.

Fonte da PSP disse à agência Lusa que o suspeito "tem antecedentes criminais pelo mesmo crime" e que "a vítima já tinha apresentado queixa anteriormente".

No comunicado, a PSP destacou "o esforço permanente no combate a este fenómeno criminal", a violência doméstica, pedindo a colaboração dos cidadãos para "um combate mais eficaz do crime, culminando com a detenção dos seus autores".