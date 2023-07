Chamas destroem carro após despiste contra separador na A2 em Palmela

Carro bateu no separador da autoestrada e acabou por se incendiar.

Um despiste de carro provocou um ferido ligeiro, na noite desta sexta-feira, na A2 em Palmela, no sentido Algarve-Lisboa. Ao que oconseguiu apurar, o carro bateu no separador da autoestrada e acabou por se incendiar.O alerta foi dado às 20h15.No local estão os Bombeiros Voluntários de Palmela e uma patrulha da GNR de Grândola. Inicialmente estiveram no local duas patrulhas da Unidade Nacional de Trânsito de Lisboa.A vítima foi assistida pelos Bombeiros Voluntários de Palmela.Não houve condicionamento de trânsito.