Despiste de carro faz três feridos em Aveiro

Vítimas foram levadas para o hospital de Aveiro.

Três pessoas sofreram ferimentos ligeiros, esta tarde de sexta-feira, na sequência do despiste do carro em que seguiam, em Aveiro. As vítimas são duas jovens de 15 e 21 anos e um homem de 25.O alerta foi dado, cerca das 21h00, para os bombeiros de Aveiro Velhos, para um acidente rodoviário, na rua Vale do Barrega, a Quinta do Picado. Os bombeiros de Oliveira do Bairro e Aveiros Novos também foram acionados.As vítimas foram levadas para o hospital de Aveiro. A PSP foi acionada e investiga as causas do acidente.