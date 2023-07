Motociclista ferido em colisão com carro em Amarante

Vítima foi transportada com ferimentos considerados graves para o Hospital de S. João, no Porto.

Um motociclista ficou ferido, esta sexta-feira, na sequência de uma colisão entre um carro e uma mota, na EN 210, na variante de acesso à A4, em Amarante. O alerta foi dado às 20h18. No local estiveram os Bombeiros de Amarante. A vítima foi assistida e estabilizada no local e transportada com ferimentos considerados graves para o Hospital de S. João, no Porto. As causas da colisão são desconhecidas. A GNR esteve no local está a investigar.