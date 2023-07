16 mil elementos das forças de segurança protegem Papa em Portugal

Reforço na Área Metropolitana de Lisboa. Metro e CP fecham algumas estações.

Dezasseis mil elementos das forças de segurança, Proteção Civil e emergência médica estão destacados para a visita do Papa a Portugal. Além dos recintos onde vão decorrer os eventos, também há um reforço de segurança em zonas de lazer, incluindo espaços de diversão noturna, jardins ou praias. A segurança estende-se às fronteiras, com controlo em 21 pontos já a partir de dia 22. Haverá constrangimentos em 23 aeródromos, quatro zonas de exclusão aérea em Lisboa e Fátima e proibição de drones.



O plano de mobilidade e segurança para a Jornada Mundial da Juventude, apresentado esta sexta-feira, conta com mais 340 mil lugares diários nos transportes públicos da Área Metropolitana de Lisboa nos dias úteis e 780 mil no fim de semana. Os peregrinos vão ter passes específicos para os transportes. Há estações do Metro e de comboio fechadas e supressões de carreiras de autocarros. No que se refere ao trânsito, já estão definidas as zonas onde há proibição total ou restrições. A JMJ decorre entre 1 e 6 de agosto, em Lisboa, com epicentro no Parque Tejo, Parque Eduardo VII e Algés. São esperados entre um milhão e um milhão e meio de peregrinos.