Médica que denunciou casos de negligência acusada em morte de jovem no Hospital de Portimão

Diana Pereira denunciou 11 casos de alegada negligência no Hospital de Faro.

A médica interna Diana Pereira, que denunciou 11 casos de alegada negligência no serviço de Cirurgia do Hospital de Faro, é acusada de estar envolvida na morte de uma jovem de 26 anos, em junho, no Hospital de Portimão, segundo avança o jornal ‘Expresso’.



De acordo com o semanário, a médica "deu alta à jovem", que viria a morrer uma semana depois, após a mesma ter sido admitida na Urgência, com duas perfurações no pescoço. O médico de serviço terá pedido auxílio à equipa de Cirurgia, onde estava Diana em serviço. A jovem reagiu às acusações, afirmando que "é falso que tenha dado alta à jovem".