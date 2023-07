Médio Rodrigo Zalazar assina por cinco épocas pelo Sp. Braga

Custou 5 milhões de euros e torna-se o terceiro jogador mais caro da história do clube, depois de Alan Ruiz (8 M €) e Bruma (6,5 M €).

Rodrigo Zalazar, médio internacional uruguaio, foi esta sexta-feira apresentado como reforço do Sp. Braga. Chega do Schalke 04, da Liga alemã, e assinou contrato válido por cinco temporadas. Pelo jogador de 23 anos (faz 24 no dia 12 de agosto), o Sp. Braga paga 5 milhões de euros. Verba que faz dele o terceiro jogador mais caro da história do clube, depois de Alan Ruiz (8 M €) e Bruma (6,5 M €). Fica protegido por uma cláusula de rescisão de 50 M €.









“Sou um jogador com muito coração, que transmite também para os companheiros a agressividade e competitividade que caracteriza os jogadores sul-americanos. Considero-me um jogador que gosta de ter bola, com bom último passe”, disse o jogador aos canais de comunicação do Sp. Braga, destacando ainda o sonho de “jogar na Champions”.

Recentemente, no dia 15 de junho, foi chamado à seleção do Uruguai, por Marcelo Bielsa, e acabou ter ter uma estreia de sonho, com dois golos marcados na vitória por 4-1 frente à Nicarágua.