Militar da GNR retira jovem de carro em chamas na A41 em Espinho

Veículo incendiou-se após o choque entre viaturas. Condutora ficou gravemente ferida.

Uma jovem com cerca de 25 anos ficou gravemente ferida na sequência de um choque em cadeia, esta madrugada, na A41, na zona de Picoto, Espinho. O carro que conduzia incendiou-se após a violenta colisão e foi um militar da Brigada de Trânsito da GNR que retirou a vítima do interior do carro já em chamas.



A condutora foi transportada para o Hospital de Gaia, em estado considerado grave. Outras quatro pessoas sofreram ferimentos ligeiros.

O acidente aconteceu no sentido Norte-Sul, da autoestrada, que esteve cortada ao trânsito entre as 04h50, hora do acidente, e as 07h30 desta manhã deste sábado.