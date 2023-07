Homem de 61 anos esfaqueado em Arouca. Agressor é procurado pelas autoridades

Vítima sofreu ferimentos na cabeça e no peito.

Um homem, de 61 anos, sofreu ferimentos ligeiros, esta manhã de sábado, em Arouca, depois de ser esfaqueado em várias partes do corpo. O agressor, com cerca de 30 anos, escapou do local e está a ser procurado pelas autoridades.

O alerta foi dado, cerca das 07h30, para os bombeiros de Fajões, para uma agressão, com arma branca, num campo agrícola, junto à rua Domingos Gomes Moreira, no lugar de Alvite de Baixo, em Escariz. A ambulância de suporte imediato de vida de Oliveira de Azeméis também foi mobilizada. A vítima sofreu ferimentos na cabeça e no peito.

A vítima foi levada, pelos bombeiros de Fajões, para o hospital da Feira. A GNR de Cesar foi acionada para o local para tomar conta da ocorrência.