Hernâni Vaz Antunes nega estar desaparecido e diz estar disponível para ser ouvido

Empresário rejeitou, através da sua defesa, que esteja "em fuga ou em parte incerta".

O empresário Hernâni Vaz Antunes, suspeito no processo ligado ao cofundador da Altice Armando Pereira, garantiu estar disponível para ser ouvido pelas autoridades e rejeitou, através da sua defesa, que esteja "em fuga ou em parte incerta".

"Por referência ao processo que vem sendo noticiado, [Hernâni Vaz Antunes] não está, nem esteve, 'em fuga' ou 'em parte incerta', tendo já, através dos seus advogados, dado nota formal às autoridades competentes da sua disponibilidade para formalidades processuais e para ser ouvido, onde e quando determinado", pode ler-se na nota enviada à Lusa pela defesa do empresário.