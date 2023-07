Imagens mostram detenção de suspeitos que participaram em tiroteio num centro comercial na Amadora

Alguns suspeitos conseguiram colocar-se em fuga.

Um tiroteio entre jovens, alguns menores, no centro comercial UBBO, este sábado, na Amadora, fez um ferido.Ao que oapurou, a vítima baleada no pé foi transportada para hospital pelos Bombeiros da Amadora. O alerta foi dado às 21h15.O grupo de jovens em desacatos na praça central do centro comercial acabou por atingir um homem, sem qualquer envolvimento nos confrontos, após um disparo feito.Alguns suspeitos conseguiram colocar-se em fuga num veículo TVDE e outros foram detidos pela PSP.A Polícia Judiciária está agora a investigar o caso.