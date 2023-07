Mais de 50 operacionais e um meio aéreo combatem incêndio em Corroios

Chamas deflagraram perto do Moinho de Maré.

Um incêndio que deflagrou pelas 10h00 deste domingo perto do Moinho de Maré, em Corroios, no Seixal, está a mobilizar mais de 50 bombeiros e um helicóptero.



De acordo com o Subcomando Regional de Setúbal, ainda há meios a serem deslocados para o local, mas não há casas em risco nem estradas cortadas.