Proibida observação de golfinhos no Sado

A observação de golfinhos na entrada do estuário do Sado está interdita até 30 de agosto para proteção da pequena comunidade populacional de cetáceos, anunciou o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas.O ICNF define que “não é permitida a observação de cetáceos e a permanência de embarcações marítimo-turísticas e recreativas na entrada do estuário do Sado”, sendo “apenas permitida a circulação/passagem de embarcações, não sendo autorizada a permanência, a fundeação e a observação de cetáceos, nomeadamente golfinhos”.