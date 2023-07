Morreu Luís Patrão, histórico do PS

Membro da comissão permanente dos socialistas e antigo secretário de Estado tinha 68 anos.

O histórico dirigente do Partido Socialista, Luís Patrão, morreu na manhã deste domingo na sua residência Praia D’el Rey, em Óbidos. Tinha 68 anos.



Foi a mulher de Luís Patrão que o descobriu sem vida, perto das 11h00. Terá sido vítima de doença súbita e ainda foi socorrido pelos bombeiros de Óbidos e INEM das Caldas da Rainha, mas as manobras de reanimação foram em vão. O corpo está agora no Instituto de Medicina Legal de Torres Vedras, onde será autopsiado.

Jurista, Luís Patrão desempenhou vários cargos no partido e no Governo. Foi chefe de Gabinete de António Guterres no XII Governo Constitucional e de José Sócrates entre 2005 e 2009. Entre 1999 e 2000 foi secretário de Estado da Administração Interna.

Luís Patrão nasceu a 8 de dezembro de 1954 e formou-se em Direito na Universidade de Coimbra.

Foi deputado em duas legislaturas e ocupou vários cargos na administração pública. Homem de confiança de praticamente todos os líderes socialistas, esteve no conselho de supervisão da TAP entre 2006 e 2015. Também pela ANA, ENATUR e foi presidente do Turismo de Portugal.