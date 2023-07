Polícia salva cão acorrentado de casa em chamas nos EUA

"Cheguei a sentir as costas a arder", conta Adam Calderon.





Adam Calderon, um polícia de Arvin, nos EUA, entrou numa casa móvel em chamas para salvar a vida de um cão que estava acorrentado no interior. "Para ser sincero, nem pensei bem. Saltei e disse: 'Vou tirar o melhor partido disto, se conseguir apanhá-lo, tiro-o daqui'", disse o agente, citado pela Fox News.A família, que morava na casa onde o incêndio deflagrou, não conseguiu retirar a corrente do animal. Conseguiram escapar ilesos, mas estavam preocupados com o canídeo. Ao deparar-se com aquela situação, Adam entrou e fez tudo para conseguir soltar o animal. Conta que chegou a sentir "as costas a arder" durante uns minutos. Ao deparar-se com aquela situação, Adam entrou e fez tudo para conseguir soltar o animal. Conta que chegou a sentir "as costas a arder" durante uns minutos.





"Sempre que conseguia abrigar o cão as minhas costas ardiam e a certa altura pensei que ia ter de desistir", confessou.



"Só espero que isso motive as pessoas a fazer a coisa certa na hora certa. Não nos inscrevemos para este trabalho apenas para levar pessoas más para a cadeia ou para parecermos fixes com uma arma ou a conduzir depressa", acrescentou.



A ação do agente está a comover as redes sociais.