Segunda maior espécie de tubarão avistada no mar em Viana do Castelo

Um Tubarão-Frade, o segundo maior tubarão do mundo, foi encontrado recentemente, na zona do parque eólico offshore de Viana do Castelo.O anúncio foi feito, este domingo, pela Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM) que refere que este pode "atingir perto de 10 metros de comprimento. É por vezes avistado na orla atlântica nacional".

"É enorme, mas não é perigoso, alimentando-se de krill, plâncton e ovas de peixe. Abrindo a sua enorme boca aspira a água e retém o alimento, podendo filtrar mais de duas mil toneladas de água por hora", garante a entidade.