SIRESP liga redes rádio para garantir socorro e segurança durante a JMJ

A necessidade de garantir as “comunicações críticas de voz” entre as forças de segurança e de socorro que vão responder a qualquer emergência durante a Jornada Mundial da Juventude 2023 (JMJ 2023) levou a rede SIRESP a criar ligações que vão permitir a “interoperabilidade com a rede VHF (Rede Estratégica da Proteção Civil (REPC)), a Rede Operacional de Bombeiros (ROB) da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) e a rede rádio do Sistema de Comunicações Militares”.