“Outras operações vão decorrer”: MAI sobre megaoperação contra rede de migrantes ilegais na Europa

O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, reagiu esta segunda-feira à megaoperação realizada para travar uma rede de migrantes ilegais na Europa e afirmou que "outras operações desta natureza irão ocorrer nos próximos tempos", de forma a terminar com "práticas que podem configurar em ilícitos criminais".O ministro da Administração Interna afirmou que a "PJ vai capacitar o nosso sistema de segurança interno, no combate as práticas ilegais da migração e tráfico humano".José Luís Carneiro disse que a operação liderada pela PJ "é um assunto do ministério da Justiça" e garantiu que o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) está a cooperarar.