Quatro feridos em despiste de carro em Ermesinde

O despiste de um automóvel provocou quatro feridos, ao início desta tarde, em Ermesinde.

O alerta para o acidente, na EN318, foi dado pelas 12h49. As vítimas foram socorridas pelos Bombeiros de Ermesinde e de Moreira da Maia. Foram depois transportadas, com ferimentos considerados leves, para o Hospital de S. João, no Porto.

A estrada esteve cortada ao trânsito.