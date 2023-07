Família de jovem de 24 anos que morreu em despiste de mota no Porto procura testemunhas do acidente

Hipótese de haver câmaras a filmar o trânsito é uma das esperanças.

A família da jovem de 24 anos, da Maia, que morreu num despiste de mota na tarde deste domingo, na VCI, no Porto, está à procura de testemunhas do acidente.

Haverá informações de que estaria um carro avariado na berma, mas não se sabe se estará relacionado com o acidente. A hipótese de haver câmaras a filmar o trânsito é uma das esperanças da família.

A jovem, Ana Cláudia Durães, terá perdido o controlo da mota na VCI, no sentido Arrábida-Freixo, perto da saída para a A3, e acabou projetada para o lado contrário da via. Não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O acidente está a ser investigado pela PSP.