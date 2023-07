Diogo Infante surpreende ao mostrar fotografias raras com o filho

Pai e filho quiseram mostrar alguns registos pouco habituais em família.

Diogo Infante escolheu uma viagem a Londres, Inglaterra, na companhia do filho, para mostrar imagens raras com Filipe. “Vir a Londres ver 6 espetáculos em 4 dias e fazê-lo na companhia do meu filho é um prazer redobrado…”, escreveu.









O ator já tinha comentado recentemente este tipo de partilha que envolve Filipe, de 20 anos, e revelou mesmo terem um entendimento: “Ele diz-me quando acha que eu posso publicar.” E foi precisamente para explicar as poucas aparições do filho em eventos públicos e até raras publicações de fotografias nas redes sociais que Diogo Infante acrescentou: “É muito importante eu respeitar esse espaço, que é dele. Eu é que sou conhecido, por inerência do meu trabalho, e ele não precisa disso na vida dele.”



Recorde-se que Diogo Infante está casado com Rui Calapez há dez anos - 30 de relação - e adotaram Filipe há pouco mais de uma década.