Sindicatos da Altice reúnem-se com representantes da administração esta tarde na sequência da "Operação Picoas"

Reunião terá lugar na sede da dona da MEO.

Os sindicatos da Altice Portugal reúnem-se esta tarde com os representantes da administração da dona da Meo, na sequência da "operação Picoas", disse esta segunda-feira à Lusa Jorge Félix, do STPT.

A Altice anunciou hoje que o co-CEO, Alexandre Fonseca, suspendeu as suas funções no âmbito das atividades empresariais executivas e não executivas de gestão do grupo em diversas geografias, incluindo as posições de 'chairman' em diversas filiais.

Contactado pela Lusa, o representante do Sindicato dos Trabalhadores do Grupo Altice em Portugal (STPT) adiantou que a reunião terá lugar cerca das 17:30, na sede da dona da Meo, em Picoas, Lisboa, onde marcarão presença os sindicatos afetos à empresa e a Comissão de Trabalhadores.