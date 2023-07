Homem gravemente ferido após explosão de garrafa de gás butano no Estoril

Vítima ficou com 30% a 40% do corpo queimado.

Um homem, com cerca de 40 anos, ficou gravemente ferido, nesta tarde de segunda-feira, após uma explosão de uma garrafa de gás butano, no Estoril.O acidente ocorreu no seu local de trabalho. A vítima ficou com 30% a 40% do corpo queimado.Em atualização