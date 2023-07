Complicação no parto de baleia fêmea pode estar na origem da morte de mais 50 baleias-piloto na Escócia

"Quando uma está com dificuldades e encalha, as restantes seguem-na", explica organização especializada na vida marinha.

Mais de 50 baleias-piloto morreram após encalharem na Ilha de Lewis, na Escócia. As autoridades tentaram resgatar as baleiras, este domingo, mas sem sucesso. Acredita-se que na origem do incidente tenham estado as complicações que uma baleia-piloto fêmea teve durante o trabalho de parto.A organização British Divers Marine Life Rescue disse à agência Reuters que uma baleia-piloto fêmea foi encontrada com um prolapso vaginal e que é possível que tenha tido complicações no parto. Acredita-se que após esta baleia encalhar, todo o grupo a tenha seguido."As baleias-piloto são conhecidas pelos seus fortes laços sociais e, muitas vezes, quando uma está com dificuldades e encalha, as restantes seguem-na", explicou a organização.As equipas de resgate tentaram fazer com que as baleias regressassem à água, mas após várias tentativas sem êxito tiveram de "eutanasiar" os animais, que se encontravam em sofrimento, avança a Reuters. No total, 55 baleias-piloto morreram e suspeita-se que apenas uma tenha sobrevivido.Os corpos dos mamíferos vão ser examinados por uma equipa de investigação de Scottish Marine Animal Stranding Scheme, que irá determinar a causa deste encalhe em massa.