Imagem Peregrina de Fátima chega de barco pelo Tejo à Jornada Mundial da Juventude

Desembarque acontecerá no Cais da Marinha.

Uma imagem da Virgem Peregrina de Fátima vai ser transportada para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), em peregrinação, a partir de dia 27 de julho, com a etapa final, em 31 de julho, a ser feita de barco, no rio Tejo, a partir de Vila Franca de Xira.

O desembarque da imagem será feito no Cais da Marinha, com cerca de quatro dezenas de embarcações típicas do Tejo a acompanharem a fase final da peregrinação.

Entre 27 e 30 de julho, cerca de 400 jovens levarão a imagem, a pé, entre o Santuário de Fátima e Vila Franca de Xira, numa peregrinação organizada pelo Corpo Nacional de Escutas (CNE), com o apoio do Santuário de Fátima.