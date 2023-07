Justiça congela 100 milhões e 18 carros a Hernâni Vaz Antunes

As contas bancárias de Armando Pereira e Hernâni Vaz Antunes em Portugal já foram congeladas pela Justiça, no âmbito do processo ‘Operação Picoas’.Segundo apurou o, Vaz Antunes tem cerca de 100 milhões de euros nos bancos portugueses. O empresário, amigo e braço-direito de Armando Pereira, também viu 18 carros de luxo serem-lhe apreendidos.