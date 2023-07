Falso bispo volta a Fátima com sessões de exorcismo

Os polémicos retiros católicos denominados de cura e libertação, com exorcismos, estão de volta a Fátima. O próximo realiza-se nos dias 22 e 23 deste mês, num hotel situado a poucos metros do Santuário.São organizados por Francisco Marques, um jovem português que se apresenta como amigo do Papa. A Diocese de Leiria-Fátima já se demarcou destes retiros e reportou o caso às autoridades da Santa Sé.