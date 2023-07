Rússia garante ter impedido ataque com 28 'drones' contra a Crimeia

Ministério indicou que 17 drones foram destruídos pela defesa antiaérea russa e 11 suprimidos pela guerra eletrónica.

A Rússia afirmou esta terça-feira ter frustrado um novo ataque ucraniano com 28 'drones' contra objetos na península anexada da Crimeia, apenas um dia depois do ataque com veículos navais não tripulados na ponte de Kerch.

"A tentativa do regime de Kiev de levar a cabo um ataque terrorista com 28 veículos aéreos não tripulados [drones] contra objetos no território da península da Crimeia foi frustrada esta noite", afirmou o Ministério da Defesa russo, em comunicado.

O Ministério indicou que 17 drones foram destruídos pela defesa antiaérea russa e 11 suprimidos pela guerra eletrónica, garantindo que nenhum dos aparelhos atingiu o objetivo.