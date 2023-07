João Félix no Benfica custa 7,8 milhões de euros em salários

Valor de dez meses de vencimento já inclui benesse fiscal. Atl. Madrid admite empréstimo mas clube de destino tem de suportar vencimento a 100%.

Contratar João Félix poderá obrigar o Benfica a gastar um mínimo de 7,8 milhões de euros com os salários do jogador, apurou o. O valor ainda não é definitivo, pois está dependente do entendimento que possa vir a ser alcançado com o Atl. Madrid.