Guarda prisional agredido a murro por recluso na prisão de Sintra

Preso recusou-se a tomar a medicação e foi nesse momento que agrediu o guarda com murros no rosto.

Um guarda prisional foi agredido, esta segunda-feira à tarde, por um recluso na prisão de Sintra. O preso recusou-se a tomar a medicação e foi nesse momento que agrediu o guarda com murros no rosto.



O Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional revelou ao CM que vai exigir "que o recluso seja punido".