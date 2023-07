Incêndio no Cadaval ainda sob vigilância

No local estiveram nove meios aéreos no combate às chamas.

Um incêndio deflagrou esta terça-feira na freguesia de Lamas e Cercal, no Cadaval. Mais de 230 bombeiros estiveram no local a combater as chamas, apoiados por 66 viaturas e nove meios aéreos.Esta manhã, chegaram a estar mais de 100 bombeiros no combate a um incêndio na freguesia de Vilar, no Cadaval. Além das mais de 30 viaturas operacionais, foi mobilizado um meio aéreo para o local. O incêndio começou a lavrar esta terça-feira pelas 8h22.Recorde-se que o Cadaval tem sido afetado por grandes fogos nas últimas semanas.