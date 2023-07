Advogado de Luís Filipe Vieira junta-se à equipa de defesa de Armando Pereira

Ambos os inquéritos são liderados pelo procurador Rosário Teixeira.

Magalhães e Silva, o advogado que representa Luís Filipe Vieira no processo ‘Operação Cartão Vermelho’, juntou-se agora à equipa de defesa do milionário Armando Pereira, detido no âmbito do processo ‘Operação Picoas’.Recorde-se que ambos os inquéritos são liderados pelo procurador Rosário Teixeira. A investigação ao cofundador da Altice nasceu precisamente da investigação aos negócios do futebol, onde Hernâni Vaz Antunes, amigo e braço direito de Pereira, foi apanhado em escutas a falar sobre os negócios suspeitos com a Altice.Desse processo inicial, resultaram dois inquéritos: a Operação Cartão Vermelho, na qual Vieira é arguido, e a Operação Prolongamento, onde é investigado Pinto da Costa e o FC Porto.