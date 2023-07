Quatro feridos em colisão entre carro e veículo pesado de transporte de mercadorias

Via está condicionada devido à presença de troncos de madeira sobre a faixa de rodagem.

O alerta foi dado as 12h23m para uma colisão entre um pesado de mercadorias que transportava madeiras e um ligeiro de passageiros.O resultado foi quatro feridos ligeiros no momento a serem avaliados e ainda no local.A colisão aconteceu no IC 1 em Alcácer do Sal, junto ao quilómetro 562 deste itinerário que liga Setúbal a Alcácer do sal.A via está condicionada derivado aos troncos de madeira sobre a faixa de rodagem.No local estão os bombeiros de Alcácer do Sal, com 4 viaturas e 9 operacionais e a GNR local.