Jovem sente picada, perde sentidos e terá sido violada em descampado na Trofa

A Polícia Judiciária está a investigar um alegado sequestro seguido de violação de uma jovem de 21 anos. A vítima foi encontrada pela GNR ferida, com vestígios de sangue na roupa, desorientada e nervosa, na Trofa.Às autoridades, a jovem natural do Porto disse que estava na paragem do autocarro, junto ao Hospital Militar do Porto, quando sentiu uma picada no braço e perdeu os sentidos.

Diz que só se lembra de já estar num carro com um homem que não conhecia. Ao que tudo indica, a vítima foi depois levada para um descampado, em terra batida, onde o agressor lhe tirou a roupa e a violou.A vítima sofre de uma síndrome que lhe afeta a audição, visão e parte intelectual, o que faz com que aparente ter menos idade do que realmente tem. A jovem já fez exames.