13 passageiros feridos em colisão de autocarro com comboio no Rio de Janeiro

Nenhuma das vítimas corre perigo de vida.

A colisão de um autocarro dos transportes coletivos com um comboio suburbano feriu pelo menos 13 pessoas na madrugada desta terça-feira, 18 de Julho, numa passagem de nível perto da estação ferroviária de Japeri, cidade no subúrbio do Rio de Janeiro, no Brasil. De acordo com o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, nenhum dos feridos corre risco de morte.

A colisão aconteceu às 4h33 locais, 8h33 em Lisboa, quando o autocarro, cujo motorista provavelmente imaginou que daria tempo de passar, avançou perante o sinal que avisava a aproximação do comboio na passagem de nível junto à estação. O maquinista do comboio, ao perceber o colectivo na linha, accionou a buzina e depois o sistema de travagem, mas não conseguiu evitar a colisão, pois a pesada composição precisa de uma distância considerável para parar completamente depois de os travões de emergência serem activados.

Só não aconteceu uma grande tragédia porque o comboio, por se estar a aproximar da Estação de Japeri, já estava a reduzir a velocidade mesmo antes de o autocarro se ter arriscado e tentado atravessar a linha férrea. Dos 13 feridos, quatro com fraturas mais graves foram levados para hospitais de outras cidades, dois para o Hospital Geral de Nova Iguaçu e dois para o Hospital São Francisco Xavier, em Itaguaí.