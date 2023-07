Criança de três anos mata acidentalmente irmão de um ano com tiro

Menor teve acesso a uma arma que não estava segura.

Uma criança de três anos disparou e matou acidentalmente o irmão, um bebé de um ano, em San Diego, Estados Unidos. O acidente aconteceu esta segunda-feira.Segundo comunicado do Departamento de Xerife do Condado de San Diego , a criança de três anos teve acesso a uma arma que não estava segura. Esta disparou e atingiu o irmão, de um ano, na cabeça.A vítima foi levada, pelos bombeiros, para o Hospital de Palomar, nos Estados Unidos. Ainda foram feitos esforços na tentativa de salvar o bebé, mas a morte acabou por ser declarada por volta das 8h30.O Departamento de Xerife de San Diego informou que os investigadores estão a procurar mais informações de modo a determinar as circunstâncias da morte. A autoridade adiantou também que "não há suspeitos pendentes e não existe qualquer ameaça para a comunidade".