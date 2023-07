Bebé encontrada sem cabeça em praia da Catalunha morreu com os pais em naufrágio

Criança, de oito meses, viajava com os pais num bote que saiu da Argélia e que se afundou nas Ilhas Baleares, em Espanha.

A bebé encontrada sem cabeça, na semana passada, na praia da Costa Dourada, na Catalunha, era filha de um casal argelino que morreu num naufrágio, em abril.A criança, de oito meses, viajava com os pais num bote que saiu da Argélia, a 21 de março, e que se afundou nas Ilhas Baleares, em Espanha, a 6 de abril. A tragédia matou as 15 pessoas que seguiam na embarcação.De acordo com a Reuters, a polícia conseguiu identificar, através da comparação de ADN, que a menina era filha de uma mulher, cujo corpo tinha sido recuperado após o naufrágio.O cadáver da menina foi avistado por um funcionário municipal que limpava aquela praia. O corpo estava em avançado estado de decomposição.