António Costa lamenta divergências no apoio à Ucrânia na cimeira da NATO

Posição de Nicarágua pôs em causa acordo de transporte de cereais pelo Mar Negro.

António Costa lamentou, esta terça-feira, as divergências no apoio à Ucrânia na cimeira da NATO."Com exceção de Nicarágua, todos os países, desde a Lituânia até Cuba, acordaram um texto comum onde manifestam preocupação com a guerra da Rússia contra a Ucrânia e apoio à iniciativa do Presidente das Nações Unidas em prol do acordo de transporte de cereais pelo Mar Negro", disse o primeiro-ministro.Ainda assim, Costa evita centrar-se nos aspetos negativos da cimeira, ressalvando que "podemos decidir o que é mais importante, se o acordo entre 49 países ou a divergência com apenas um dos 50", pedindo "união no futuro".